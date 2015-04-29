港报社评：气的维修炸出老问题，车房应纳入强制规管--明报4月29日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
黄大仙环凤街一间车房在维修石油气的士（下称气的）的时候，车房发生爆炸大火，酿成3死9伤，周遭住户大量窗户损毁，显示爆炸威力强大。
事故原因仍待当局调查，但是车房位处民居地舖，这宗事故也反映出香港这类车房是否变成埋在民居中的＂计时炸弹＂，备受关注。由于石油气车辆已经改变了维修车辆的生态，当局有必要研议加强规管车房，使车房设施和维修技工的质素等更符合安全要求。
早在1999年，当局曾经谘询社会和业界，探讨强制规管车房及修车工人，因为业界大多反对而未实施。其后，政府在2007年1月，推出车辆维修技工自愿注册计划；到了2013年再推出车房自愿约章计划，列出实务指引，鼓励业界提升安全水平。
关于这两项计划，技工自愿注册计划反应较佳；截至去年9月，约9,000名从业员中约有6,500名技工注册。但是，车房自愿约章计划则只有约400间参加，只及总数约15%。车房对自愿约章反应冷淡，当然不能说经营者都不重视安全，但是大多数车房的取态，正常解读是它们不愿接受任何形式规管，再者也没有证据证明车房不参加约章会更着重安全。
香港车房绝大多数与民居混杂，特别是一些旧区多出现＂车房一条街＂的成行成市景况。这除了衍生环境卫生问题，同时反映对安全隐患的忧虑，折射出绝大多数车房与民居混杂的安全威胁。
彻底杜绝类似环凤街的事故，只能靠政府长远规划，例如在各区拨出土地作车房之用，逐步将车房移离民居；只要政府肯从这方面思考和努力，终有良策足以结束车房与民居相邻的混杂之局。(A04)
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开