基金观点：今年中国投资者对股债市乐观，投资更进取--富兰克林邓普顿

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透上海4月29日 - 环球基金公司富兰克林邓普顿投资周二稍晚发布其调查报告称，中国投资者对于国内股票和固定收益市场相当乐观，计划采取更为进取的投资策略并愿意承担更大风险。
富兰克林邓普顿于今年2-3月对全球1.15万名投资者进行访问，其中包括500名中国受访者，每人最低可投资资产为10万元人民币。调查显示，相对全球投资者，中国投资者偏好在短期内衡量投资成败且更趋于实现短期投资目标。
报告指出，中国投资者认为无论在今年还是未来十年，国内股票和固定收益市场都将提供最佳投资机会；全球范围内，中国投资者认为本国有最佳投资机会的比例居全球前列。相较去年的调查结果，对国内市场有信心的中国投资者比例翻了一番，而中国投资者对美国和加拿大市场的信心则相应下降。
在今年的调查中，中国投资者选择进取型投资策略的比例由2014年的46%，上升至63%，选择保守型策略的比例由去年的52%大幅下降至35%。超过一半的投资者（52%）表示更偏好于在市场上涨时获得更高收益（风险容忍）。
富兰克林邓普顿北京代表处首席代表王一文指出，“中国投资者也越来越意识到主动管理型基金的优势，因为指数型基金并不能满足投资者在市场上涨时获得更高收益，或是在市场下跌时控制损失在平均水平之下的需求。”
从资产配置来看，中国投资者会依次增加以下类别：股票（50%），固定资产（46%），现金（28%）以及另类投资（20%）。今年调查中，中国投资者对于房地产和非金属大宗商品在今年及未来十年的信心大幅降低。
有意思的是，中国投资者更趋于实现短期投资目标，今年调查中位列前三项的目标为度假、投资或创办新公司、购买新房；而在发达经济体中，投资者最重要的投资目标是长期退休计划。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开