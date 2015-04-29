基金观点：今年中国投资者对股债市乐观，投资更进取--富兰克林邓普顿

路透上海4月29日 - 环球基金公司富兰克林邓普顿投资周二稍晚发布其调查报告称，中国投资者对于国内股票和固定收益市场相当乐观，计划采取更为进取的投资策略并愿意承担更大风险。

富兰克林邓普顿于今年2-3月对全球1.15万名投资者进行访问，其中包括500名中国受访者，每人最低可投资资产为10万元人民币。调查显示，相对全球投资者，中国投资者偏好在短期内衡量投资成败且更趋于实现短期投资目标。

报告指出，中国投资者认为无论在今年还是未来十年，国内股票和固定收益市场都将提供最佳投资机会；全球范围内，中国投资者认为本国有最佳投资机会的比例居全球前列。相较去年的调查结果，对国内市场有信心的中国投资者比例翻了一番，而中国投资者对美国和加拿大市场的信心则相应下降。

在今年的调查中，中国投资者选择进取型投资策略的比例由2014年的46%，上升至63%，选择保守型策略的比例由去年的52%大幅下降至35%。超过一半的投资者（52%）表示更偏好于在市场上涨时获得更高收益（风险容忍）。

富兰克林邓普顿北京代表处首席代表王一文指出，“中国投资者也越来越意识到主动管理型基金的优势，因为指数型基金并不能满足投资者在市场上涨时获得更高收益，或是在市场下跌时控制损失在平均水平之下的需求。”

从资产配置来看，中国投资者会依次增加以下类别：股票（50%），固定资产（46%），现金（28%）以及另类投资（20%）。今年调查中，中国投资者对于房地产和非金属大宗商品在今年及未来十年的信心大幅降低。