澳新汇市：澳元和新西兰元接近三个月高点，美元在美联储会议前回落

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
澳元本月以来已上涨0.04美元，主要归因于投资者推后对美国启动利率紧缩周期致美元走软。
美联储周二开启为期两天的政策会议，市场关注重点将放在任何可能预示美联储何时启动升息的线索上。
市场下调对澳洲央行很快降息的预期以及澳洲最大出口创收来源--铁矿石价格的进一步反弹，同样也给澳元带来支撑。
欧元兑澳元 也跌至两年低点1.3666，最新报1.3700。澳元兑日圆 则自1月以来首次突破95日圆。
新西兰元兑美元 持稳于0.7710，周二涨1%。兑美元一度触及三个月高位0.7740，但兑澳元 跌至1.04新西兰元附近的五周低点。
如果新西兰央行周四在政策检视中采取偏于宽松立场，并加紧对强劲本币的口头干预，新西兰元可能面临抛压。
“我们预计，新西兰元/美元会在新西兰央行发布政策检视前升向0.7750，发布后跌向0.7550，”澳洲西太平洋银行分析师在一份报告中称。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红; 审校 李婷仪/孙茉莉)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开