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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:01 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元接近三个月高点，美元在美联储会议前回落

澳元本月以来已上涨0.04美元，主要归因于投资者推后对美国启动利率紧缩周期致美元走软。

美联储周二开启为期两天的政策会议，市场关注重点将放在任何可能预示美联储何时启动升息的线索上。

市场下调对澳洲央行很快降息的预期以及澳洲最大出口创收来源--铁矿石价格的进一步反弹，同样也给澳元带来支撑。

欧元兑澳元 也跌至两年低点1.3666，最新报1.3700。澳元兑日圆 则自1月以来首次突破95日圆。

新西兰元兑美元 持稳于0.7710，周二涨1%。兑美元一度触及三个月高位0.7740，但兑澳元 跌至1.04新西兰元附近的五周低点。

如果新西兰央行周四在政策检视中采取偏于宽松立场，并加紧对强劲本币的口头干预，新西兰元可能面临抛压。

“我们预计，新西兰元/美元会在新西兰央行发布政策检视前升向0.7750，发布后跌向0.7550，”澳洲西太平洋银行分析师在一份报告中称。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红; 审校 李婷仪/孙茉莉)

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