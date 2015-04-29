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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 11:09 BJT

《焦点》汇丰总部迁至香港，几乎没什么明显好处

然而，由于监管当局如何评估风险管理模型各地方存在差异，资本的计算可能有所改变。

“一些资本规定乃针对注册地而定，尤其是套用信贷风险及市场风险等资本模型，”安永会计师事务所亚太金融服务部门主管Keith Pogson表示。

“这些必须经由注册地监管当局核定，而香港金管局以往批准这些内部模型时，并没有英国当局来得慷慨。”

律师及谘询机构表示，汇丰等银行所面临的关键问题并非总部落脚何处，而是如何在低利率及繁重的监管环境下赚到钱。

“市场对一些没个准儿的事反应过头了，”瑞穗的Antos表示。(完) (编译 郑茵/王丽鑫/李婷仪/龚芳; 审校 戴素萍/张涛/张荻/于春红)

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