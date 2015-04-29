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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 10:59 BJT

重发-中东情势：沙特国王任命MOHAMMED BIN NAYEF为新王储--国家电视台

(重发以跟上红条)

路透迪拜4月29日 - 沙特阿拉伯国家电视台称，国王萨尔曼周三宣布解除MUQRIN的王储和第一副首相职责，并任命副王储MOHAMMED BIN NAYEF为王储。

他还撤销SAUD AL-FAISAL王子的外交大臣职务。(完)

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