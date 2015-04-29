《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*厦门象屿集团 50 5 9 4/30簿记建档 国开行 AA(联合资信) 5/4 5/5
光大银行 A+(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*新疆前海集团 9 4 12 5/5簿记建档 兴业银行 AA- 5/6 5/7
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*首钢总公司 200 50 12 5/5簿记建档 华夏银行 AAA 5/7 5/8
农业银行
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*北京京煤集团 20 10 12 5/7簿记建档 华夏银行 AA+(大公国际)5/8 5/11
AA(中诚信)
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沈阳城市 2 1 12 4/30簿记建档 招商银行 AA 5/4 5/5
公用集团
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中升大连集团 4 4 12 4/30-5/4簿记 中国银行 AA 5/5 5/6
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张家口通泰 10 10 12 5/4簿记建档 招商银行 AA 5/6 5/7
控股集团
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陕西煤业 30 30 12 5/4簿记建档 交通银行 AAA 5/5 5/6
化工集团 华夏银行
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中电投蒙 20 10 12 5/4簿记建档 光大银行 AA+ 5/5 5/6
东能源集团 国开行
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内蒙古博源 22 14 12 5/4簿记建档 浦发银行 AA 5/6 5/7
控股集团
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扬州经济技术 10 5 12 5/4簿记建档 浙商银行 AA 5/5 5/6
开发区开发总公司
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东北特殊钢集团 14 7 12 5/4簿记建档 国开行 AA 5/5 5/6
招商银行
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北京城建集团 30 10 12 5/5簿记建档 南京银行 AA+ 5/6 5/7
民生银行
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东营方圆 20 7 12 5/5簿记建档 中国银行 AA 5/7 5/8
有色金属
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传化集团 12 3 12 5/6簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8
工商银行
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现代投资 20 5 12 5/6簿记建档 国开行 AA+ 5/7 5/8
中信证券
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*鄂尔多斯 40 30 5 5/5簿记建档 建设银行 AA 5/6 5/7
国资投资控股集团
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*西王集团 10 10 3 5/7簿记建档 恒丰银行 AA 5/11 5/12
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贵州水城矿业 24 8 5 4/30簿记建档 中信证券 AA 5/4 5/5
工商银行
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兖州煤业 50 20 永续中票 4/30簿记建档 工商银行 AAA 5/5 5/6
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp)
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吉安新庐陵 25 10 7 4/30簿记建档 华夏银行 AA 4/30 5/4
投资发展有限公司 (第5年末附发行人票面利率选择权和投资者回售选择权)
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扬州新盛 10 5 3 5/4簿记建档 农业银行 AA 5/6 5/7
投资发展
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中国石油 200 200 3 5/4簿记建档 工商银行 AAA 5/5 5/6
中国银行
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中文传媒 10 5 3 5/5簿记建档 工商银行 AA+ 5/6 5/7
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泸州老窖集团 30 10 5 5/5簿记建档 民生银行 AA+ 5/6 5/7
光大银行
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南京南瑞集团 20 10 3 5/5簿记建档 中信银行 AAA 5/7 5/8
招商银行
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江铃控股 5 2 3 5/6簿记建档 中信银行 AA+ 5/8 5/11
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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