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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:22 BJT

日本已公布经济指标--2015/4/29

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第四季        +0.4%  r          -0.5%  r        5月19日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      3月        +2.2%             +2.2%           4月30日          +0.5%
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      2月        +2.0%             +2.2%           4月30日          +2.1%
 工业生产(m/m)                         2月        -3.1%  r          +3.7%  r        4月29日          -2.3%
 失业率                                2月         3.5%  @           3.6%  @        4月30日           3.5%
 贸易收支(亿日圆)                      3月    顺差2,293         逆差4,246                --             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 2月        -2.9%             -5.1%           4月30日         -12.1%
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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