香港新股：昊海生物科技IPO获大幅超额认购，以招股价区间上限定价

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透香港4月29日 - 香港整体股市畅旺带动新股市场升温，中国医用可吸收生物材料供应商--上海昊海生物科技 周三称，其首次公开发售（IPO）获大幅超额认购，最终以招股价区间上限每股59港元定价。
昊海生物科技在联交所一份声明中称，其面向散户的公开发售部分录得178倍超额认购，面向机构投资者的国际配售部分亦获大幅超额认购，触发回拨机制的启动，将公开发售的比例调整至50%，原为10%；国际配售的比例则由90%降至50%。
该公司最终定价为招股价区间48.5-59港元的上限，按初步发售股本4,000万股计，集资23.6亿港元，上市后市值约94.4亿港元（12.18亿美元）。
假设超额配股权未获行使，两名基石投资者Prime Capital以及Prudence Investment Management分别获得昊海约328万及394万股股份，合占发售股份比例18.06%及上市后股本4.51%。
昊海将于周四（30日）在联交所挂牌上市，独家保荐人及全球协调人为瑞银 。
昊海策略性地专注于骨科、防黏连及止血、眼科和创面护理及组织填充的领域，是次上市集资主要用于建设新生产线及购置新设备、收购合适的生物医药或医用生物材料公司或资产等。
该公司曾于2011年及2013年两度申请在深圳A股上市，惟第一次申请遭到中国证监会驳回，第二次申请则无进展，公司遂于2014年中撤回A股申请，转而寻求H股上市。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开