香港新股：昊海生物科技IPO获大幅超额认购，以招股价区间上限定价

路透香港4月29日 - 香港整体股市畅旺带动新股市场升温，中国医用可吸收生物材料供应商--上海昊海生物科技 周三称，其首次公开发售（IPO）获大幅超额认购，最终以招股价区间上限每股59港元定价。

昊海生物科技在联交所一份声明中称，其面向散户的公开发售部分录得178倍超额认购，面向机构投资者的国际配售部分亦获大幅超额认购，触发回拨机制的启动，将公开发售的比例调整至50%，原为10%；国际配售的比例则由90%降至50%。

该公司最终定价为招股价区间48.5-59港元的上限，按初步发售股本4,000万股计，集资23.6亿港元，上市后市值约94.4亿港元（12.18亿美元）。

假设超额配股权未获行使，两名基石投资者Prime Capital以及Prudence Investment Management分别获得昊海约328万及394万股股份，合占发售股份比例18.06%及上市后股本4.51%。

昊海将于周四（30日）在联交所挂牌上市，独家保荐人及全球协调人为瑞银 。

昊海策略性地专注于骨科、防黏连及止血、眼科和创面护理及组织填充的领域，是次上市集资主要用于建设新生产线及购置新设备、收购合适的生物医药或医用生物材料公司或资产等。

该公司曾于2011年及2013年两度申请在深圳A股上市，惟第一次申请遭到中国证监会驳回，第二次申请则无进展，公司遂于2014年中撤回A股申请，转而寻求H股上市。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)