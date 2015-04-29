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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:37 BJT

台湾债市：五年债殖利率早盘随美债微扬，短多买盘进场承接压抑升幅

路透台北4月29日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三盘初微扬。交易员表示，由于美国10年公债殖利率上日拉高靠向2%，台债早盘也随美债偏空整理，不过104/6殖利率逢高略见短多买盘进场承接，稍有压抑殖利率走升幅度。

他们并指出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议结果将于台湾时间周四揭露，变数当前略有影响市场积极操作的意愿，预计今日104/6殖利率续扬幅度有限，暂在1.02%附近整理。

〞FOMC变数之前，市场偏震荡。〞一位大型证券台债交易员说。

当地时间10:20，台湾股市 早盘跌0.63%，暂报9,893.61点；台币盘初交投涨逾3.16角，暂报30.515。

美国公债收益率周二上升，10年期公债收益率仍在2%之下，因投资人减持公债仓位，为新债和公司债供应预留空间。市场还在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议结果。指标10年期公债 收益率较周一尾盘升5.8个基点，报1.982%，接近美联储3月会议后确立的幅宽为21个基点的区间顶端。

本地时间10:22，104/6殖利率升1.11基点，报1.0171%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%

以下为最新相关报导连结：

--《综述》希腊总理相信两周内能够达成债务协议，威胁举行公投

--美国经济：美国一季度房屋拥有率降至25年低点，但新组建家庭大增 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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