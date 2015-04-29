台湾债市：五年债殖利率早盘随美债微扬，短多买盘进场承接压抑升幅

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透台北4月29日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三盘初微扬。交易员表示，由于美国10年公债殖利率上日拉高靠向2%，台债早盘也随美债偏空整理，不过104/6殖利率逢高略见短多买盘进场承接，稍有压抑殖利率走升幅度。
他们并指出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议结果将于台湾时间周四揭露，变数当前略有影响市场积极操作的意愿，预计今日104/6殖利率续扬幅度有限，暂在1.02%附近整理。
〞FOMC变数之前，市场偏震荡。〞一位大型证券台债交易员说。
当地时间10:20，台湾股市 早盘跌0.63%，暂报9,893.61点；台币盘初交投涨逾3.16角，暂报30.515。
美国公债收益率周二上升，10年期公债收益率仍在2%之下，因投资人减持公债仓位，为新债和公司债供应预留空间。市场还在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议结果。指标10年期公债 收益率较周一尾盘升5.8个基点，报1.982%，接近美联储3月会议后确立的幅宽为21个基点的区间顶端。
本地时间10:22，104/6殖利率升1.11基点，报1.0171%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%
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--美国经济：美国一季度房屋拥有率降至25年低点，但新组建家庭大增 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开