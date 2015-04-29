版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:44 BJT

亚洲金融：中国科技业并购盛行，精品投行抢走大投行风头

“这些交易基本都是由小簇集中的风险投资家和企业家在幕后推动，”一家全球投资银行公司驻香港并购业务主管称。

“外部资金排队等待参与交易，一些交易只需将创始成员重聚即可完成，而且精品投行在这方面占据优势，”这位主管称。该消息人士不能公开评论竞争对手的情况。

举例而言，据直接了解交易的消息人士称，在分类广告网站58同城 同意购买规模小于它的竞争对手赶集网43.2%股权、创造出价值16亿美元的交易时，精品投行汉能投资集团担任赶集网财务顾问，华兴资本亦为赶集网售股股东提供服务，为58同城提供顾问服务的则是另一家精品投行骏铭资本。

路透请求58同城和赶集网对为何聘请精品投行置评，均未立即得到回应。

“目前的大环境是，我们拥有几年以来最好的潜在并购基本面，”咨询公司安永(EY)亚太区私募股权业务主管庞若柏(Robert Partridge)称。“这些精品投行确实精于发起交易并实现完美收工”(完) (编译 白云/汪红英/刘秀红；审校 王洋/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐