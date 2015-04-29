中国新债：国开行下周二将发行至多315亿五期债，一年在银行柜台可分销

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(5月5日)发行五期固息债，总额不超过315亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。其中一年期品种可通过三家商业银行柜台分销，规模至多15亿元。
上述五期债中，一年期品种为今年第11期新发债。首场招标结束后，将向工行 、农行 和中行 追加发行各不超过5亿元，后者通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。
三、五、七、10年品种为该行今年第七、八、九、10期增发债，票面利率依次为4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：
2015第11期新发债及7、8、9、10期增发债
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招标上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元
追加发行上限 1年15亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：5月5日9:30-11:10
招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：5月12日；3/5/7/10年：5月7日
起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 1年：5/6-5/12;3/5/7/10年：5/6-5/7
上市日 1年：5月14日；3/5/7/10年：5月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/杨淑祯)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开