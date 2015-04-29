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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:14 BJT

中国新债：国开行下周二将发行至多315亿五期债，一年在银行柜台可分销

路透北京4月29日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(5月5日)发行五期固息债，总额不超过315亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。其中一年期品种可通过三家商业银行柜台分销，规模至多15亿元。

上述五期债中，一年期品种为今年第11期新发债。首场招标结束后，将向工行 、农行 和中行 追加发行各不超过5亿元，后者通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。

三、五、七、10年品种为该行今年第七、八、九、10期增发债，票面利率依次为4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11期新发债及7、8、9、10期增发债

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招标上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元

追加发行上限 1年15亿元；3/5/7/10年：无

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：5月5日9:30-11:10

招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1年：5月12日；3/5/7/10年：5月7日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 1年：5/6-5/12;3/5/7/10年：5/6-5/7

上市日 1年：5月14日；3/5/7/10年：5月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/杨淑祯)

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