《香港重要政经日程》--4月29日-5月7日

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
================== 今日重要政经消息=================
4月29日（周三）
-- 中国建设银行 公布首季业绩。
-- 中国银行 公布首季业绩。
-- 中银香港 公布首季业绩。
-- 中国平安保险 公布首季业绩。
-- 中国石化 公布首季业绩。
-- 中海油田服务 公布首季业绩。
-- 中国铁建 公布首季业绩。
-- 中国南车 公布首季业绩。
-- 中国太保 公布首季业绩。
-- 新华保险 公布首季业绩。
-- 中国远洋 公布首季业绩。
-- 香港宽频 公布中期业绩。
-- 丽珠医药 公布首季业绩。
-- 南京熊猫 公布首季业绩。
-- 四川成渝高速 公布首季业绩。
-- 青岛啤酒 公布首季业绩。
-- 维达国际 公布首季业绩。
-- 中联重科 公布首季业绩。
--10:00 恒隆地产 股东周年大会。
--11:00 金威资源 新闻发布会。
--11:00 恒隆集团 股东周年大会。
--16:30 港交所 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
4月30日（周四）
-- 公布3月份M-3货币供应。
-- 公布3月份人民币存款数字。
-- 公布3月份外汇基金总资产。
-- 亚洲水泥 公布季度业绩。
-- 依利安达 公布首季度业绩。
--10:00 东方海外 股东周年大会。
5月4日（周一）
--09:30 金管局代表出席立法会财季会会议简报。
--10:30 大昌行 股东周年大会。
--14:30 嘉里建设 股东周年大会。
--16:00 利福国际 股东周年大会。
-- 金沙中国 公布季度业绩。
-- 澳博控股 公布季度业绩。
5月5日（周二）
-- 公布3月份零售销售数据。
--14:00 上海电气 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中国海外 股东周年大会。
*5月7日（周四）
-- 公布4月外汇储备资产数字。
-- 宏利金融 公布季度业绩。
-- 中芯国际 公布季度业绩。
--15:30 恒生银行 股东周年大会。
--16:00 电讯盈科 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开