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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:34 BJT

《香港重要政经日程》--4月29日-5月7日

================== 今日重要政经消息=================

4月29日（周三）

-- 中国建设银行 公布首季业绩。

-- 中国银行 公布首季业绩。

-- 中银香港 公布首季业绩。

-- 中国平安保险 公布首季业绩。

-- 中国石化 公布首季业绩。

-- 中海油田服务 公布首季业绩。

-- 中国铁建 公布首季业绩。

-- 中国南车 公布首季业绩。

-- 中国太保 公布首季业绩。

-- 新华保险 公布首季业绩。

-- 中国远洋 公布首季业绩。

-- 香港宽频 公布中期业绩。

-- 丽珠医药 公布首季业绩。

-- 南京熊猫 公布首季业绩。

-- 四川成渝高速 公布首季业绩。

-- 青岛啤酒 公布首季业绩。

-- 维达国际 公布首季业绩。

-- 中联重科 公布首季业绩。

--10:00 恒隆地产 股东周年大会。

--11:00 金威资源 新闻发布会。

--11:00 恒隆集团 股东周年大会。

--16:30 港交所 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

4月30日（周四）

-- 公布3月份M-3货币供应。

-- 公布3月份人民币存款数字。

-- 公布3月份外汇基金总资产。

-- 亚洲水泥 公布季度业绩。

-- 依利安达 公布首季度业绩。

--10:00 东方海外 股东周年大会。

5月4日（周一）

--09:30 金管局代表出席立法会财季会会议简报。

--10:30 大昌行 股东周年大会。

--14:30 嘉里建设 股东周年大会。

--16:00 利福国际 股东周年大会。

-- 金沙中国 公布季度业绩。

-- 澳博控股 公布季度业绩。

5月5日（周二）

-- 公布3月份零售销售数据。

--14:00 上海电气 在中国举行股东周年大会。

--15:00 中国海外 股东周年大会。

*5月7日（周四）

-- 公布4月外汇储备资产数字。

-- 宏利金融 公布季度业绩。

-- 中芯国际 公布季度业绩。

--15:30 恒生银行 股东周年大会。

--16:00 电讯盈科 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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