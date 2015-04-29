版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:56 BJT

《全球市场》亚洲股市回落，美元保持守势静待美联储会议结果

“我们认为，这一因素不会在短期内大幅提振美元和公债收益率，但更重要的是提醒人们，美联储仍相信数据将明显改善，足以支持9月加息。”

美国10年期公债收益率 周三接近一个月高位，报2.010%，高于本周初1.9%的水平。

油价下滑，因对美国原油库存触及纪录高位的预期，抵消了中东紧张局势和美元疲软的支撑效应。

布兰特原油 跌0.21美元报每桶64.43美元；美国原油 跌0.23美元报56.83美元。(完) (编译 郑茵/李春喜/戴素萍/刘秀红/李爽 审校 艾茂林/龚芳/王丽鑫/王兴亚/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐