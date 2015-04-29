《中国企业债发行日程表》--4月29日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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漳州市 6 7 4/24簿记建档 6.17% AA 4/27-5/4 国信证券
经济发展 (第3-7年末每年还20%本金)
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石狮城投 8 7 4/27簿记建档 6.10% AA 4/28-5/4 兴业证券
(第3-7年末每年还20%本金)
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重庆悦来 11 7 4/28簿记建档 *6.09% AA 4/29-5/4 西南证券
投资集团 (第3-7年末每年还20%本金)
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合肥兴泰 10 7 4/28簿记建档 *5.60% AA+ 4/29-5/4 平安证券
控股集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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湖南铁路 11 10 4/29簿记建档 *6.09% AA+ 4/30-5/4 国泰君安证券
投资集团 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 国开证券
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济宁高新 8 7 4/29簿记建档 上限7.67% AA 4/30-5/6 国信证券
城建投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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海丰县海业 6 7 4/28簿记建档 *6.84% AA- 4/29-5/5 广州证券
基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保)
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龙口市城乡 7 7 4/29簿记建档 上限6.80% AA 4/30-5/5 齐鲁证券
建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金)
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绍兴城北新城 4 7 4/29簿记建档 *6.13% AA 4/30-5/5 银河证券
建设投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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黄石城市 15 7 4/28簿记建档 *5.99% AA 4/29-5/6 长江证券
建设投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) 国信证券
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巢湖市城镇 8 7 4/29簿记建档 上限7.20% AA- 4/30-5/7 东兴证券
建设投资 (第3-7年末每年还20%本金，合肥市建设投资控股（集团）提供担保) 首创证券
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通辽天诚 5 7 4/29簿记建档 上限7.20% AA 4/30-5/7 国信证券
建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券
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呼伦贝尔 7 7 4/29簿记建档 上限7.70% AA 4/30-5/7 国开证券
投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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福建连江 10 7 4/29簿记建档 *6.29% AA 4/30-5/7 华福证券
国资营运 (第3-7年末每年还20%本金，以国有土地使用权抵押担保)
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黄山城建 9 7 5/5簿记建档 上限7.58% AA 5/6-5/12 国开证券
投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 华安证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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沈阳经济区 12 7 4/28簿记建档 *7.17% AA+ 4/29-5/5 兴业证券
城镇化保障性住房建 (第3-7年末每年还20%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) 太平洋证券
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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内蒙古金融 6.5 4 4/29簿记建档 上限6.72% AA 4/30-5/5 华融证券
投资集团 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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双鸭山大地 6 4 4/29簿记建档 上限7.40% AA 4/30-5/5 平安证券
建设开发投资 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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第七师国资 5 4 4/29簿记建档 上限7.40% AA 4/30-5/5 平安证券
经营 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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注: *表示新增。(完)
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