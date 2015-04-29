台湾汇市：盘中再创近半年高位，但股市走弱外资方向纷歧

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透台北4月29日 - 台币兑美元 周三盘初升逾3角，一度再创近六个月盘中高位。但盘初台股下跌，且外资方向不明，汇出及汇入皆有，令台币回到30.5附近盘整。进口商则有出笼。
台币兑美元盘中再破上日高位达30.450，涨0.381；前高去年11月3日的30.380。
汇银人士表示，央行似在30.5附近坚守，进口商认为此间价位可能是美元低档，因此买入美元意愿偏高。盘初部分的美系外资保管行仍抛汇，但见欧系外商银行买汇。
〞早上外资买卖都有，看起来是出去的量有大一点，〞一位小型商银交易员说。
他们认为，明日凌晨美联储将公布会议结果，原本市场心存观望，只不过各方预期FED会后的发言可能更温和，令美元指数触及两个月新低位。
他们表示，明天是月底的最后一天，不排除出口商仍有抛汇需求。短期内仍观注美联储的会议结果。
台币兑美元盘初最高报30.472，；此前盘中高点为去年11月3日的30.380。
本地时间10:38，台股 下跌0.94%，跌幅偏大。
市场人士预估，今日台币实质交易区间主要在30.450-30.570间交投。早盘主要交易区间落在30.450-30.517；上交易日区间则在30.472-30.581。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大。一个月远汇报价 暂在30.490/30.510左右，上日纽约盘收在30.425。
交易员预测今日集中交易区间：
•30.450-30.570
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开