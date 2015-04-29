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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:46 BJT

台湾汇市：盘中再创近半年高位，但股市走弱外资方向纷歧

路透台北4月29日 - 台币兑美元 周三盘初升逾3角，一度再创近六个月盘中高位。但盘初台股下跌，且外资方向不明，汇出及汇入皆有，令台币回到30.5附近盘整。进口商则有出笼。

台币兑美元盘中再破上日高位达30.450，涨0.381；前高去年11月3日的30.380。

汇银人士表示，央行似在30.5附近坚守，进口商认为此间价位可能是美元低档，因此买入美元意愿偏高。盘初部分的美系外资保管行仍抛汇，但见欧系外商银行买汇。

〞早上外资买卖都有，看起来是出去的量有大一点，〞一位小型商银交易员说。

他们认为，明日凌晨美联储将公布会议结果，原本市场心存观望，只不过各方预期FED会后的发言可能更温和，令美元指数触及两个月新低位。

他们表示，明天是月底的最后一天，不排除出口商仍有抛汇需求。短期内仍观注美联储的会议结果。

台币兑美元盘初最高报30.472，；此前盘中高点为去年11月3日的30.380。

本地时间10:38，台股 下跌0.94%，跌幅偏大。

市场人士预估，今日台币实质交易区间主要在30.450-30.570间交投。早盘主要交易区间落在30.450-30.517；上交易日区间则在30.472-30.581。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度差距不大。一个月远汇报价 暂在30.490/30.510左右，上日纽约盘收在30.425。

交易员预测今日集中交易区间：

•30.450-30.570

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