中国金融：上海自贸区QDII2试点最快上半年启动，或取消购汇上限--消息

路透北京4月29日 - 两位消息人士透露，中国上海自贸区合格个人境外投资（QDII2）试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。

一位熟悉情况的消息人士称，“根据目前的信息，符合条件的个人不再受外汇额度限制；但出于宏观审慎要求，央行总行内部设一个总额调控数字，应该不会对外公布。”

他并表示，若国内资本流出境外过多，涉及到国家金融安全稳定的问题，央行可能再出一个总额的限制，“资金流动是双向的，有出去的也有进来的，只要双向平衡，影响就不大。”

该人士并称，按照上海自贸区已出台的文件，符合条件的个人包括自贸区内就业，并在上海纳税满一年以上，可以开自贸账户；QDII2试点的投资领域主要包括移民投资、房地产投资、股权投资和实业投资，但需要提供资金来源的合法证明。

“按我的理解就是纳税证明，不能让试点变成国内洗钱、非法转移资产的通道。”他说。

另有接近央行的权威人士称，“准备了快两年，前期准备和政策拟定，关键就等上头一句话什么时候放闸。应该非常快了，不出意外，上半年是肯定要出来的。”

路透已就此事联系央行，但截至目前尚未获得其置评。

**资本账户开放一大步**

QDII2试点的启动料将对中国正在推进的资本账户开放提供助力。中国人民大学国际货币研究所副所长涂永红称，QDII2有益于中国申请加入SDR（特别提款权），以及加快资本账户开放进度。

“2010年（中国资本账户开放度）很低，也就是五年前开放度才是40%，现在看2014年已经达到70%，现在加上这些就可以达到百分之80几了。”她指出。

但她也强调，中国资本账户开放是一个渐进的过程，因为中国地盘大问题也比较复杂，再加上亚洲金融危机的教训，一步开放的风险比较大。对于成熟的、可风险管控的举措会先开放，管不住的少开放，发展慢总比乱要好，不应该出现危机让整个经济中断，这种代价是更大的。

她并认为，个人海外投资远比企业面临的风险要小得多，但个人在获取资信、获得法律保护方面有弱势，需要更多政府以及协会方面的政策支持。

上海市金融办主任郑杨3月曾透露，上海自贸区争取今年内启动“合格个人境外投资试点”(QDII2)，通过给予一个较大的无条件换汇额度，让区内居民自由到境外进行移民投资、房地产投资、证券投资和实业投资。

央行上海总部副主任张新去年9月则表示，央行已做好以自贸账户为依托，启动区内个人对外投资的筹备工作。初步的设想是，在自贸区内就业一年以上的境内个人，有合法纳税、社保记录的，可以用合法收入投资境外市场；境外个人也可以利用自贸账户，进入上海的证券、期货市场。

根据央行《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》》，其中第九条“便利个人跨境投资”规定，在区内就业并符合条件的个人可按规定开展包括证券投资在内的各类境外投资，个人在区内获得的合法所得可在完税后向外支付。在区内就业并符合条件的境外个人可按规定在区内金融机构开立非居民个人境内投资专户，按规定开展包括证券投资在内的各类境内投资。