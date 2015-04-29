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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:09 BJT

韩国股市：盘中下跌，投资人静候美联储政策声明

现代重工 下跌5.2%，周二市场收盘后，该公司公布第一
季营业亏损1,924亿韩元(1.802亿美元)。
    
    锦湖产业(Kumho Industrial) 股价暴跌12.5%，在周三开
盘前该公司债权人拒绝以6,007亿韩元的买价买进锦湖的控股权。(完)
  　　

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