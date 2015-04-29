版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:12 BJT

韩国汇市：韩元早盘扩大涨幅，可望第四日连涨

“韩元今天将介于1,065-1,070之间交易，市场人士预计美联储不会
在6月升息，”三星期货分析师Jeon Seung-ji说，并补充说投资者仍对韩
国外汇当局可能出手干预保持警惕。
    
    三年期公债6月期货 跌0.10点至108.99，因寄望韩国央行5月
时将维持利率在1.75%的纪录低位不变。
    
                                 0230GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,067.8        1,070.0
    日圆/韩元       8.9831/871         8.9442
    韩国公债期货 *          108.99         109.09
    韩国综合股价指数     2,131.40       2,147.67
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 艾茂林; 审校 白云/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐