《HOME专栏》不正视市场讯息将无助于解决铝市问题

**溢价机器成了末日机器**

自全球金融危机以来，库存融资一直是铝生产商的救命稻草，集合了生产和融资需求。

但随着LME远期曲线的收窄，库存融资的获利也消失殆尽。库存投机客曾经可以利用似乎永无止境的远期升水，但近月合约变成了实货溢价。指标实货较三个月期铝周一收盘时升水9.75美元。

出现库存融资的最初动力是，利用远期合约和库存成本的差异来获利。实际上，这种最初动力在不久前就消失了，取而代之的实际上是对远期升水继续上升的押注。

但远期升水不仅没有进一步上升，反而在加速下降。

美国是最后的坚持者，但现在的关键问题是还能坚持多久。

芝加哥商业交易所的铝溢价合同现报每磅16.7美分左右，相当于每吨368美元。

但这仅仅是4月溢价合同。再往后的几个月，例如6月合同 的溢价仅为每磅12美分，或每吨265美元。

在传统的远期升水融资无法获利，以及溢价不断下行的情况下，似乎永无止境的远期升水机制可能也会完全崩溃。

俄罗斯或许不喜欢那些压低LME铝价的投机客，但应该要感谢他们这么长久以来一直为这些过剩铝提供融资。

如果不是他们，铝市场将变得非常艰难。

但这就是LME和现货市场价格发出的讯息，这种讯息在一段时间内可能会更加密集。