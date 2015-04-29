《HOME专栏》不正视市场讯息将无助于解决铝市问题

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
**溢价机器成了末日机器**
自全球金融危机以来，库存融资一直是铝生产商的救命稻草，集合了生产和融资需求。
但随着LME远期曲线的收窄，库存融资的获利也消失殆尽。库存投机客曾经可以利用似乎永无止境的远期升水，但近月合约变成了实货溢价。指标实货较三个月期铝周一收盘时升水9.75美元。
出现库存融资的最初动力是，利用远期合约和库存成本的差异来获利。实际上，这种最初动力在不久前就消失了，取而代之的实际上是对远期升水继续上升的押注。
但远期升水不仅没有进一步上升，反而在加速下降。
美国是最后的坚持者，但现在的关键问题是还能坚持多久。
芝加哥商业交易所的铝溢价合同现报每磅16.7美分左右，相当于每吨368美元。
但这仅仅是4月溢价合同。再往后的几个月，例如6月合同 的溢价仅为每磅12美分，或每吨265美元。
在传统的远期升水融资无法获利，以及溢价不断下行的情况下，似乎永无止境的远期升水机制可能也会完全崩溃。
俄罗斯或许不喜欢那些压低LME铝价的投机客，但应该要感谢他们这么长久以来一直为这些过剩铝提供融资。
如果不是他们，铝市场将变得非常艰难。
但这就是LME和现货市场价格发出的讯息，这种讯息在一段时间内可能会更加密集。
这对与全球铝生产商来说，是个不好的讯息。但不正视讯息并不会带来助益。(完) (译文审校 徐文焰/王洋)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开