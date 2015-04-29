台湾货币市场：短率续向低位靠拢，月底前拆入需求疲弱

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 拆款需求低落，靠央行冲销多余资金
* 短票与RP仅到期续作，利率成交低位
记者 董永年
路透台北4月29日 - 台湾银行间短率周三成交续往区间低位靠拢。资金调度人士指出，离月底只剩一个交易日，但愈接近愈难拆出，幸赖央行积极冲销，浮滥情况未进一步扩大。
交易人士表示，这次月底就是旬底，之后有三天连假，为防止积数累加四天，拆入方不会提早拿钱，以免明日一旦多钱就滥在帐上。在各家积数均大致调定的状况下，今日要拆出的难度更高。
〞就看明天了，会不会有人突然走钱。〞一大型金融机构调度人士说。
另一大型票券商主管称，今日大型行库拆出利率又较昨日略为下滑，几乎所有银行都来电询问是否有资金需求，但因早已避开月底落点，因此缺口有限。
资金调度人士指出，央行这几天冲销积极，只要有排队都会收，隔拆利率底部坚实，不致下滑。
本地时间13:59：
--台币兑美元 升3.27角，报30.504。
--台湾加权股价指数 收低1.03%，报9,853.83点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.360-0.390%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率暂落在0.390%-0.460%，上日在0.388%-0.460%。
**短票只到期续作**
短票方面，票券商表示，由于先前已避开月底资金落点，这两天到期续作的成交量偏少，也没有新的短票发行，利率则成交在区间低位。
“几乎所有银行都打来问，但票不多，只能一家做个两、三亿(台币)，救急。”大型票券商交易员说。
票券商交易员指出，今日完全没有新作的案子，月底就是看到期量多寡决定成交额度。
30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.595%，前日为0.594%，成交量35.5亿台币，前日为79亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.603%，同上日，成交量13亿台币，前日为22亿。
台湾央行今日存单到期金额4,675.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期金额为19,736.6亿台币，到期情况分别为周四6,380.80亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为244亿台币，累积超额准备为6,005亿台币、加计前期1%的超额准备为7,311亿台币。
**RP利率持稳低位**
债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，资金全面宽松，可承作券源依旧稀少，成交利率稳在低档。由于近期较少国际债发行，寿险也拉长RP承作天期，让市况更趋稳定。
“寿险天期拉长到两周以上，恢复去年6月以前资金偏多的情况。”一位证券商RP交易员说。
另一票券商交易员指出，无论是投信、寿险以及银行的资金全面偏多，因此这个月底相当好过，5月不能排除利率有进一步下滑机会。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，几持平于上日区间。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。
今日有台电公司债2.5亿台币还本。本周债券交割尚有周四高雄市政府债82亿台币；还本则有周四开发工银金融债10亿、台企银金融债52亿台币。(完) (审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开