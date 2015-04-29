韩国个股：三星电子移动业务仍未走出利润困境

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透首尔4月29日 - 韩国三星电子 移动业务利润率得到了支撑，但怀疑论者称，随着推出成本高昂的旗舰盖乐世(Galaxy)智能手机，该公司盈利将面临新的考验。
根据周三公布的最新财报，三星移动设备部门1-3月营业利润率提升至10.6%，为三个季度最高；去年该部门获利占公司总获利的将近60%。分析师称，三星在印度等关键市场推出中档新机型的举措可能提升了营收。
去年三星移动业务获利下降了42%，因为来自高端和低端手机厂商的竞争都很激烈。三星被迫以大幅折扣清理库存，导致季度利润率自2010年以来首次降至单位数水平。
投资者希望，本月稍早上市的旗舰盖乐世S6新机型将帮助公司获利从2014年的水平反弹。三星寄望出货能刷新纪录。IBK Securities分析师Lee Seung-woo估计，今年4-6月移动部门利润率有望升至13.6%，盖乐世S6出货量将达2,200万部。
但有些分析师称，他们需要看到更多销售数据，才能判断利润率是否会继续上升。三星难以生产出足够的S6以满足需求，这可能是一个短期制约因素。三星还要应付高端手机厂商苹果 的竞争，后者在截至3月28日的季度卖出6,120万部iPhone手机。
“第二季度表现应会略强于第一季，但我要看到具体的销售数据，才能判断手机业务获利是否会持续回升，”韩亚大投证券分析师Nam Dae-jong指出，最近三星股价疲软表明投资者仍比较谨慎。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开