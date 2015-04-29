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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:29 BJT

《汇市简讯》美元指数走势偏空，下一道支撑在95.30

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    * 亚洲市场呈现十字星形态，买卖双方势均力敌
    * 5、10和20日移动均线下行，动能研究偏向向下，波林格区间扩大
    * 走势偏空，20日波林格区间低点95.74应能守住
    * 2015年涨势的50%回档位95.30以及100日移动均线切入位94.77，为
接下来的关键支撑
    * 纽约时段高位96.54以及下行的五日移动均线切入位96.63为初步阻
力位
    * 技术图： link.reuters.com/vem64w
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 于春红)

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