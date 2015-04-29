中国汇市：人民币早盘微升，大行强势结汇后做空人民币情绪降温

路透北京4月29日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续升但涨幅明显收窄，中间价五连升至逾四个月新高。交易员称，因昨日6.21关口附近出现中资大行强势结汇盘，令做空人民币情绪明显降温。而中间价追随美元指数 近期回调而叠创多月新高，亦为人民币升值输送动能。

他们并称，人民币前天一波急跌在昨日基本收复，显示央行并不希望出现人民币大贬局面。而汇价双向波动有利于改善流动性，短期看人民币仍较维持区间震荡交投。今日需关注离岸CNH走势，若离岸市场继续有美元买盘涌出，或带动在岸市场走弱。

“昨天早盘有大行在offer, 低位开始有外资买（美元），尾盘又快推到6.21的位置，然后有大行的名字在那个点位强势卖盘。经历了昨天的尾盘，大家都不去做空CNY了。今天看CNH那边的走势。”一外资行交易员指出，周一在岸即期贬值主要是离岸CNH走弱带动。

另外，市场高度关注今日晚间美联储(FED)会议纪要，将成为影响G7货币走势的关键。

北京时间11:21，人民币兑美元即期报6.2046元，上日收报6.2057元。今日人民币兑美元中间价 为6.1169元，为去年12月17日以来新高，上日中间价为6.1209元。

目前离岸人民币价格弱于在岸，今日走势与在岸即期背道而驰。不过交易员称，在当前约20个点子的价差之下，基本没有套利盘进行境内购汇与境外结汇操作。

全球汇市方面，美元指数周三触及两个月新低，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在为期两天的政策会议后发布基调更温和的声明的风险，投资者进行对冲。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2675/6.2725，上日尾盘为6.2670。

北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2054/6.2074元，上一交易日尾盘报6.2035元。