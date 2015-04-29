中国汇市：人民币早盘微升，大行强势结汇后做空人民币情绪降温

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续升但涨幅明显收窄，中间价五连升至逾四个月新高。交易员称，因昨日6.21关口附近出现中资大行强势结汇盘，令做空人民币情绪明显降温。而中间价追随美元指数 近期回调而叠创多月新高，亦为人民币升值输送动能。
他们并称，人民币前天一波急跌在昨日基本收复，显示央行并不希望出现人民币大贬局面。而汇价双向波动有利于改善流动性，短期看人民币仍较维持区间震荡交投。今日需关注离岸CNH走势，若离岸市场继续有美元买盘涌出，或带动在岸市场走弱。
“昨天早盘有大行在offer, 低位开始有外资买（美元），尾盘又快推到6.21的位置，然后有大行的名字在那个点位强势卖盘。经历了昨天的尾盘，大家都不去做空CNY了。今天看CNH那边的走势。”一外资行交易员指出，周一在岸即期贬值主要是离岸CNH走弱带动。
另外，市场高度关注今日晚间美联储(FED)会议纪要，将成为影响G7货币走势的关键。
北京时间11:21，人民币兑美元即期报6.2046元，上日收报6.2057元。今日人民币兑美元中间价 为6.1169元，为去年12月17日以来新高，上日中间价为6.1209元。
目前离岸人民币价格弱于在岸，今日走势与在岸即期背道而驰。不过交易员称，在当前约20个点子的价差之下，基本没有套利盘进行境内购汇与境外结汇操作。
全球汇市方面，美元指数周三触及两个月新低，对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在为期两天的政策会议后发布基调更温和的声明的风险，投资者进行对冲。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2675/6.2725，上日尾盘为6.2670。
北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2054/6.2074元，上一交易日尾盘报6.2035元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开