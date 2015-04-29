《路透晚报》--4月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--路透调查：中国4月官方制造业PMI料小降至50.0，宽松预期继续强化

路透综合13家分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅回落至50.0，需求低迷叠加出口乏力，经济下行仍未探底，宽松政策预期继续加强。

--中国经济：社科院警示通缩风险加大，央行应创新货币政策工具--报载

中国社科院发布最新一期经济蓝皮书预计，2015年中国经济增长7%左右，增速比上年回落0.4个百分点，通缩风险加大；央行应创新货币政策工具，实施中性偏松的货币政策和结构定向的信贷政策。

--《焦点》中国地产开发商转型蔚然成风，欲借“互联网+”轻装上路

中国大力提倡的“互联网+”战略，似乎正给负重前行的房地产开发商们带来东风。鉴于市场对金融理财产品需求殷切，加上互联网已渗透生活方方面面，开发商倘能善加运用便可轻装上路，从而摆脱重资产的发展旧模式。

--中国央行：将RQFII试点地区扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元

中国人民银行周三称，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区将扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元人民币。

--中国能源：2016-2020年中央财政将对页岩气开采企业给予补贴--财政部

中国财政部周三称，2016-2020年中央财政对页岩气开采企业给予补贴，其中2016-2018年的补贴标准为0.3元/立方米；2019-2020年补贴标准为0.2元/立方米。

【金融】

--中国金融：上海自贸区QDII2试点最快上半年启动，或取消购汇上限--消息

两位消息人士透露，中国上海自贸区合格个人境外投资（QDII2）试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。

--中国基金：泰康资管获批公募基金牌照，为险资资管首家--报载

中国证券报周三报导，泰康人寿旗下子公司泰康资产管理有限责任公司开展公募基金管理业务资格已获监管机构批准，这也是首家获批开展公募基金业务的险资资管公司。

--中国金融：11部委将掀非法集资清查风暴，央行起草条例规范放贷组织

中国非法集资案件数量去年以来呈“爆发式增长”，由11部委联合组成的处置非法集资部际联席会议即将在6-8月开展全国非法集资问题专项整治行动，而中国央行亦起草条例，对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理。

--中港股业绩：工行首季净利同比微增1.39%，不良贷款率跃至1.29%

以市值计全球第一大银行--中国工商银行周三公布，今年一季度净利同比微增1.39%；3月末不良贷款率1.29%，比上年末1.13%上升0.16个百分点。。

--中港股业绩：农业银行首季净利按年仅增1.3%，不良贷款率略升

按资产计中国第三大银行--中国农业银行公布，今年首季度净利按年仅升1.3%，且为该季度六年以来增长最低的一次，期内不良贷款率较上年末略增。

--《焦点》中国开放银行卡市场，万事达卡或因与银联走得近而抢占先机

随着中国对外开放规模达7万亿美元的银行卡支付市场，万事达卡靠着与中国银行卡巨头中国银联股份有限公司的密切关系，料将比对手Visa Inc V.N 从中获得更多好处。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》消息面转淡现券小幅盘整，新债密集但未失稳势

中国银行间债市周三现券继续盘整，国债期货主力合约也变动甚微，因消息面转淡，而流动性维持宽松；利率互换(IRS)则因七天期回购下探动力不足而略有上涨。

--中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。

--新债招标：台湾台电五年期无担债以1.35%定价，符合市场预期

台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售五年券得标利率为1.35%，发行金额24亿台币。该得标利率落在市场预估区间的下缘。

【外汇】

--《焦点》台湾人民币存款增长迈入高原将成新常态

离岸人民币与美元货币互换(CCS)报价回落，第一季发行火热的宝岛债几近断炊，料将牵引本地银行高利吸收人民币存款的举措无以为继，且随着中国银行台北分行下调参加行转存利率，台湾人民币存款不断创高的惊奇之旅，脚步恐愈放愈慢。

--中国汇市：人民币早盘微升，大行强势结汇后做空人民币情绪降温

人民币兑美元即期周三早盘续升但涨幅明显收窄，中间价五连升至逾四个月新高。交易员称，因昨日6.21关口附近出现中资大行强势结汇盘，令做空人民币情绪明显降温。而中间价追随美元指数 .DXY 近期回调而叠创多月新高，亦为人民币升值输送动能。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘近持平，增量资金入市支撑大盘强势震荡

中国股市沪综指周三收盘近持平。分析师指出，尽管新一轮新股发行即将临近，且场内获利盘较丰厚，但是场外资金仍是源源不断入场，股指下调压力减弱，大盘今日维持4,500点以下高位震荡，成交量有所萎缩。

--台湾股市：收挫1%连两日下跌，台币强升恐拖累电子股财报表现

台湾股市周三收挫1%失守9,900点，为连续第二日下跌。分析师表示，今日未如市场预期摩台指拉高结算，而是反应台币强升恐冲击电子股基本面，致台股开低走低，终场跌幅扩大至逾百点，料明日暂在9,900点下方整理。

--中国钢铁：国内铁矿普遍亏损减产，铁矿石对外依存度将逾80%--钢协

中国钢铁工业协会周三称，去年以来，铁矿石价格大幅下跌，中国国内铁矿山普遍面临亏损、减产甚至部分停产问题，铁矿石对外依存度将超过80%，不利于国内钢铁产业安全；且未来钢材出口增速亦将会有所下降。

--《热点聚焦》中国将成为苹果公司最大的摇钱树

分析师们称，苹果大屏iPhone在中国取得巨大成功，不但从三星手中夺回一些市场份额，出售速度之快，还可能让苹果在中国的营收在未来几年超过美洲。

--亚洲金融：中国科技业并购盛行，精品投行抢走大投行风头

中国红火的互联网行业频现并购交易，本土精品投行赶在全球知名投行之前抢得先机，将他们与创业家、风投公司、私募股权投资公司的深厚交情，转化为丰厚的佣金收入。华兴资本、汉能投资集团和骏铭资本管理公司等小投行，为不少如今规模上十亿美元的科技企业安排过关键的初期融资。

--基金观点：今年中国投资者对股债市乐观，投资更进取--富兰克林邓普顿