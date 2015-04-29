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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 11:48 BJT

香港已公布经济指标--2015/4/29

时间            经济指标              按年%        前月（季）按年%     上年同月（季）按年
                                                                           %
 2015年2月    零售销售值                  +14.9            -14.5                -2.2
 2015年2月    零售销售量                  +18.2            -13.8                -2.1
 2015年3月    综合消费物价指数(CPI)        +4.5             +4.6                +3.9
 2015年3月    甲类消费物价指数(CPI A       +6.6             +6.5                +4.3
              )                                                            
 2014年第四   本地生产总值(GDP)            +2.2             +2.7                +3.0
 季                                                                        
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                                       15年1月-3月%     14年12月-15年2月%     14年1月-3月%
              失业率                       3.3                3.3                 3.1
 ------------------------------------------------------------------------------------------
              （以下以10亿港元为单位       当月              前月              上年同期
              ）                                                           
 *2015年3月   贸易赤字／盈余              -46.20           -35.88              -50.36
                                                                           
                                                                           
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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