路透基点：中泰宾馆拟筹集235亿台币联贷，用于2011年3月贷款再融资

路透香港4月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中泰宾馆在 睽违四年之后重返联贷市场，拟筹集一笔235亿台币(7.69亿美元)的再融 资贷款。 兆丰商银和合作金库银行担任牵头行兼簿记行，这笔融资将用于借款 人在2011年3月取得的一笔191亿台币贷款的再融资。 合库是额度代理行，兆丰是文件准备行。 本案分为三个部分，包括A部分为10年期191亿台币定期贷款、B部分 七年期10亿台币定期贷款、C部分34亿台币五年期循环信贷。 A部分还进一步分为两个部分：A1的53亿台币、A2的138亿台币。 贷款利率以邮局一年期定存利率为基准，且和借款人的税前获利相联 结：税前净利为正值的话为基准利率加码90个基点，税前净利为负则加码 100个基准。 银行受邀以三个层级参贷：承贷28亿台币或以上者，可获前端费用18 个基点以及牵头行头衔；承贷15-27.9亿台币者，可获得10个基点的费用 ；承贷10-14.9亿台币者，可获5个基点的费用。 A部分的贷款将在36个月宽限期之后，分15期每半年不等额偿还一次 ，贷款偿还比例为：1%(第1-4期)、3%(第5-8期)、4%(第9-14期)、60%(第 15期)。 B部分贷款也有36个月宽限期，将分9期每半年不等额偿付，偿还比例 为：3%(第1-4期)、7%(第5-8期)、60%(第9期)。 本案有土地及建筑物做为担保品。 2011年3月的融资案当时有：A1部分的15年期53亿台币、A2部分的15 年期63亿台币；以及B1部分的七年期67亿台币、B2部分的七年期8亿台币 。A1和A2的贷款利率是邮局定存利率加码106个基点，B1和B2为加码91个 基点。(完)