中国债市动态：现券收益率及IRS小涨，政策面进一步明朗前料维持盘整

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续在震荡中略涨，部分交易盘仍有兑现获利动作；此外资金利率趋稳，市场疑虑其短期已至底部，IRS(利率互换)小幅上行。
交易员认为，上午招标的农发新债需求仍一般，前期降准以及政策进一步宽松预期等利好消化过后，市场仍缺乏方向性指引。更多政策出台前，料盘整态势将维持。
“(市场)小波动，配置户不出手，交易户觉得短期内看不到什么消息，所以回吐一点，总的来说没有大方向。”华北一券商交易员称。
农业发展银行上午招标的三期固息债，五年期固息增发债中标收益率4.0228%，七年固息债中标利率4.18%，10年增发债中标收益率4.2084%；三期债对应投标倍数分别是2.58倍、2.82倍和2.53倍。
北京一银行交易员提到，经了解，不少银行年初对于利率债的配置预算规模并不大，在发行节奏明显加快背景下，配置户并不急于出手；但若后期央行继续出台政策释放流动性，配置预算或会增加，届时债市不乏走强空间。
此外，多位交易员表示，中国央行研究局首席经济学家马骏的最新表态，未对债市造成影响，而且当前经济疲弱令市场对更多宽松政策仍寄予期望。
第一财经日报周二引述马骏称，央行没必要以直接购买新发地方债的QE(量化宽松)手段来投放基础货币，对地方政府债务置换会有具体安排。
剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率 在3.8250%/3.80%，上日尾盘为3.80%/3.77%。
国债期货五年期主力合约TF1506 早盘收报98.400元，较上日结算价微涨0.05%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.710元，与上日结算价持平。(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开