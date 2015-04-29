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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 12:52 BJT

中国债市动态：现券收益率及IRS小涨，政策面进一步明朗前料维持盘整

路透北京4月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续在震荡中略涨，部分交易盘仍有兑现获利动作；此外资金利率趋稳，市场疑虑其短期已至底部，IRS(利率互换)小幅上行。

交易员认为，上午招标的农发新债需求仍一般，前期降准以及政策进一步宽松预期等利好消化过后，市场仍缺乏方向性指引。更多政策出台前，料盘整态势将维持。

“(市场)小波动，配置户不出手，交易户觉得短期内看不到什么消息，所以回吐一点，总的来说没有大方向。”华北一券商交易员称。

农业发展银行上午招标的三期固息债，五年期固息增发债中标收益率4.0228%，七年固息债中标利率4.18%，10年增发债中标收益率4.2084%；三期债对应投标倍数分别是2.58倍、2.82倍和2.53倍。

北京一银行交易员提到，经了解，不少银行年初对于利率债的配置预算规模并不大，在发行节奏明显加快背景下，配置户并不急于出手；但若后期央行继续出台政策释放流动性，配置预算或会增加，届时债市不乏走强空间。

此外，多位交易员表示，中国央行研究局首席经济学家马骏的最新表态，未对债市造成影响，而且当前经济疲弱令市场对更多宽松政策仍寄予期望。

第一财经日报周二引述马骏称，央行没必要以直接购买新发地方债的QE(量化宽松)手段来投放基础货币，对地方政府债务置换会有具体安排。

剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率 在3.8250%/3.80%，上日尾盘为3.80%/3.77%。

国债期货五年期主力合约TF1506 早盘收报98.400元，较上日结算价微涨0.05%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.710元，与上日结算价持平。(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/张喜良)

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