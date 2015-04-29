《综述》美国经济第一季可能龟速成长，但未来料将加速

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
**消费者避寒不出**
经济分析师估测，2月份异常寒冷的天气将第一季度经济增幅侵蚀掉0.5个百分点之多，港口罢工事件进一步拉低0.3个百分点。
天气的影响预计会在消费者支出呈现疲弱中反映出来。
尽管汽油价格大幅下降让家庭节省大笔开支，但预计第一季度的消费者支出明显放缓。去年第四季度消费者支出曾创下2006年初以来最快增速。消费者支出占到美国经济活动的三分之二以上。
“我们预计他们会在未来几个季度花销这笔意外之财，”Moody's Analytics资深经济学家Ryan Sweet称。
建筑活动也可能受到天气因素拖累。其他领域也可能呈现疲态。
能源价格下降可能抑制商业投资。该因素已导致国内产油量下滑。
企业也有可能继续谨慎管理自身库存，这或将导致补充库存连续三个季度未对经济成长做出贡献。
除西海岸港口罢工事件外，美元也有可能压制贸易活动。第一季度美元兑美国主要贸易伙伴的货币累计上涨4.5%。
预计未来几个季度美元汇率仍会对美国经济成长带来阻碍。分析师预估，汇率因素可能导致今年美国经济增幅减少0.6个百分点。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦/刘秀红；审校 张荻/高琦/王兴亚)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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