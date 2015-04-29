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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 12:42 BJT

《全球汇市》美元在两个月低位附近徘徊，静候美GDP数据和FED政策声明

澳洲周二的急剧涨势，是受到有关中国将进一步放宽政策的预期升温、以及上周铁矿石价格反弹的支撑，RBC Capital Markets资深外汇策略师Greg Moore称。

澳洲央行总裁史蒂文斯周二发表讲话时未发言压低澳元汇率，也让澳元多头获得一些宽慰。

"近期，美元人气将是决定澳元交投方向的关键，"新加坡ABN AMRO Bank的资深外汇策略师Roy Teo说。他还补充称，在5月5日澳洲央行政策会议前，澳元近期可能面临一些获利了结。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0963 1.0980 -0.15 -9.37 1.2097

美元/日圆 118.87 118.84 +0.03 -0.68 119.68

欧元/日圆 130.32 130.49 -0.13 -9.99 144.78

美元/瑞郎 0.9562 0.9551 +0.12 -3.81 0.9941

英镑/美元 1.5338 1.5336 +0.01 -1.51 1.5573

美元/加元 1.2035 1.2033 +0.02 +3.59 1.1618

澳元/美元 0.7985 0.8022 -0.46 -2.24 0.8168

新西兰元/美元 0.7694 0.7714 -0.26 -1.32 0.7797

澳元/日圆 94.920 95.330 -0.43 -2.90 97.750

新西兰元/日圆 91.460 91.670 -0.23 -1.98 93.310

英镑/日圆 182.32 182.25 +0.04 -2.18 186.38

澳元/新西兰元 1.0370 1.0389 -0.18 -0.95 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 汪红英/许娜/王颖/白云; 审校 戴素萍/杜明霞/李爽/)

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