《全球汇市》美元在两个月低位附近徘徊，静候美GDP数据和FED政策声明

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
澳洲周二的急剧涨势，是受到有关中国将进一步放宽政策的预期升温、以及上周铁矿石价格反弹的支撑，RBC Capital Markets资深外汇策略师Greg Moore称。
澳洲央行总裁史蒂文斯周二发表讲话时未发言压低澳元汇率，也让澳元多头获得一些宽慰。
"近期，美元人气将是决定澳元交投方向的关键，"新加坡ABN AMRO Bank的资深外汇策略师Roy Teo说。他还补充称，在5月5日澳洲央行政策会议前，澳元近期可能面临一些获利了结。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0963 1.0980 -0.15 -9.37 1.2097
美元/日圆 118.87 118.84 +0.03 -0.68 119.68
欧元/日圆 130.32 130.49 -0.13 -9.99 144.78
美元/瑞郎 0.9562 0.9551 +0.12 -3.81 0.9941
英镑/美元 1.5338 1.5336 +0.01 -1.51 1.5573
美元/加元 1.2035 1.2033 +0.02 +3.59 1.1618
澳元/美元 0.7985 0.8022 -0.46 -2.24 0.8168
新西兰元/美元 0.7694 0.7714 -0.26 -1.32 0.7797
澳元/日圆 94.920 95.330 -0.43 -2.90 97.750
新西兰元/日圆 91.460 91.670 -0.23 -1.98 93.310
英镑/日圆 182.32 182.25 +0.04 -2.18 186.38
澳元/新西兰元 1.0370 1.0389 -0.18 -0.95 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 汪红英/许娜/王颖/白云; 审校 戴素萍/杜明霞/李爽/)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开