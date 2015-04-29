路透基点：前海金融签署5亿元人民币贷款，为前海首宗联贷案--TRLPC

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透3月11日 - 汤森路透旗下基点报导，数名消息人士称，深圳前海 金融控股公司3月3日完成5亿元人民币(7,980万美元)贷款案，为前海企业 首宗联贷案。 牵头行及协办行中国建设银行(亚洲)及国家开发银行(香港)各贷款1. 8亿元人民币。建行(亚洲)同时为额度代理行及文件准备行。 东亚银行贷款1亿元，中信银行(国际)及中国民生银行(香港)分别贷 款3,000万元及1,000万元。 这批子弹型定期贷款包括A部份1亿元一年期贷款，及B部份4亿元三年 期贷款。 消息人士们指出，所有资金成本为依据固定利率，加码基点介于300 基点区段高档至400基点区段低档之间。 这项协议于3月3日签署，款项将作为一般营运资金之用。 “我们有意对前海企业提供更多贷款，”参与这项联贷案的银行一名 放贷人员表示。“然而，除了一些个案以外，企业通过前海融资案所借贷 的多数款项只能用在前海，因此相比联合贷款，这些企业更倾向进行双边 贷款。” “由于现在前海的大型企业并不多，我不认为联贷的方式短期内会在 前海形成一股潮流，”这名银行人士表示。(完) (编译 龚芳; 审校 李爽)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。