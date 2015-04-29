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债券 | 2015年 4月 29日 星期三 13:01 BJT

路透基点：前海金融签署5亿元人民币贷款，为前海首宗联贷案--TRLPC

路透3月11日 - 汤森路透旗下基点报导，数名消息人士称，深圳前海
金融控股公司3月3日完成5亿元人民币(7,980万美元)贷款案，为前海企业
首宗联贷案。
    
    牵头行及协办行中国建设银行(亚洲)及国家开发银行(香港)各贷款1.
8亿元人民币。建行(亚洲)同时为额度代理行及文件准备行。
    
    东亚银行贷款1亿元，中信银行(国际)及中国民生银行(香港)分别贷
款3,000万元及1,000万元。
    
    这批子弹型定期贷款包括A部份1亿元一年期贷款，及B部份4亿元三年
期贷款。
    
    消息人士们指出，所有资金成本为依据固定利率，加码基点介于300
基点区段高档至400基点区段低档之间。
    
    这项协议于3月3日签署，款项将作为一般营运资金之用。
    
    “我们有意对前海企业提供更多贷款，”参与这项联贷案的银行一名
放贷人员表示。“然而，除了一些个案以外，企业通过前海融资案所借贷
的多数款项只能用在前海，因此相比联合贷款，这些企业更倾向进行双边
贷款。”
    
    “由于现在前海的大型企业并不多，我不认为联贷的方式短期内会在
前海形成一股潮流，”这名银行人士表示。(完)   

  
 (编译 龚芳; 审校 李爽)

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