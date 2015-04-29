中国货币市场：资金不改宽松回购利率趋稳，跨月末及小长假资金供给增多

路透上海4月29日 - 中国银行间市场周三主要回购利率波动有限。交易员表示，月末资金需求虽逐步升温，但资金面宽裕局面未有根本改观，随着五一小长假即将来临，场内七天及以内期限资金供给明显增多，但鉴于资金面短期并无担忧，滚动拆借隔夜的机构为数不少。

他们并指出，月末及小长假叠加新一轮新股IPO等因素短期或限制回购利率下行空间，但预计对资金面难造成较大冲击，在宏观经济难有明显起色背景下，料整体宽松局面难改。

“一大早大量出5天的，因为正好跨节，但是大家都对资金面没啥担忧，所以基本都是天天滚隔夜的节奏，也不太愿意拿，”华北一券商易员称，而隔夜加权利率又低 ，一般机构又都不太愿意出。

她并介绍称，后来融出长期资金的机构，没过多久就改成出隔夜资金了，毕竟市场上资金还是太多了。

中国证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日（下周二至四）。

华南一银行交易员称，只要是质押拆借的，都还好借，虽然五一小长假致七天期限资金需求升温，但现在市场流动性很宽裕，假期对资金面影响非常有限，短期流动性预期仍不改乐观。

“经济不反弹的话，资金暂时不太担心，”他称。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。周二公开市场仍按兵不动，自央行年内第二次降准后，公开市场操作已连续暂停三次。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7035 1.7340 -3.05

七天 2.4301 2.4382 -0.81

14天 3.0479 3.0704 -2.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9200 0.9500 +97.00

七天 2.5600 1.1750 +138.50

14天 3.1000 3.0100 +9.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.8000 -3.00

七天 2.5100 2.4800 +3.00

14天 3.1500 3.1000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.7390 1.7590 -2.00

七天 2.4390 2.4380 +0.10

三个月 4.0350 4.0800 -4.50