中国货币市场：资金不改宽松回购利率趋稳，跨月末及小长假资金供给增多

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透上海4月29日 - 中国银行间市场周三主要回购利率波动有限。交易员表示，月末资金需求虽逐步升温，但资金面宽裕局面未有根本改观，随着五一小长假即将来临，场内七天及以内期限资金供给明显增多，但鉴于资金面短期并无担忧，滚动拆借隔夜的机构为数不少。
他们并指出，月末及小长假叠加新一轮新股IPO等因素短期或限制回购利率下行空间，但预计对资金面难造成较大冲击，在宏观经济难有明显起色背景下，料整体宽松局面难改。
“一大早大量出5天的，因为正好跨节，但是大家都对资金面没啥担忧，所以基本都是天天滚隔夜的节奏，也不太愿意拿，”华北一券商易员称，而隔夜加权利率又低 ，一般机构又都不太愿意出。
她并介绍称，后来融出长期资金的机构，没过多久就改成出隔夜资金了，毕竟市场上资金还是太多了。
中国证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日（下周二至四）。
华南一银行交易员称，只要是质押拆借的，都还好借，虽然五一小长假致七天期限资金需求升温，但现在市场流动性很宽裕，假期对资金面影响非常有限，短期流动性预期仍不改乐观。
“经济不反弹的话，资金暂时不太担心，”他称。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。周二公开市场仍按兵不动，自央行年内第二次降准后，公开市场操作已连续暂停三次。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7035 1.7340 -3.05
七天 2.4301 2.4382 -0.81
14天 3.0479 3.0704 -2.25
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.9200 0.9500 +97.00
七天 2.5600 1.1750 +138.50
14天 3.1000 3.0100 +9.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7700 1.8000 -3.00
七天 2.5100 2.4800 +3.00
14天 3.1500 3.1000 +5.00
Shibor
其中:隔夜 1.7390 1.7590 -2.00
七天 2.4390 2.4380 +0.10
三个月 4.0350 4.0800 -4.50
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开