《台湾利率预测》5月短票利率料在0.58%-0.60%，缴税前资金料宽裕

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透台北4月29日 - 台湾货币市场资金调度人士周三表示，5月提存期短票利率预估区间在0.58-0.60%，月中前钱多票少现况不易改变，但需留心月底缴税等紧缩因子的影响。
但有资金调度人士认为，去年企业因应缴税以及接下来的现金股利发放，让免保票发行垫高了300-400亿台币。但今年短票市场可能见不到如此热络的景况，因去年企业获利普遍较前年成长，藉由发行短票筹措资金的需求将降低。
〞资金相当充足，利率应该会维持低档，缴税不至影响太大。〞一位中型银行交易主管说。
他指出，虽然票券商在5月中前会尝试把成交利率带向0.57%，但预料遭逢银行的抗性不低，也许会有少量成交，但应不至于成为主要交易利率。
一大型票券商交易主管则称，除了缴税因素外，更要观察热钱的动向。根据过去经验，热钱汇入的停留期间约莫三个月，但因变动性实在太大，必须及早因应外资转向造成的紧缩效应。
台湾央行4月初标售1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.571%，略低于市场预期，并较前次标售均标0.585%走低1.4个基点，为连续第六次走低。
台湾央行首季连续15季将重贴现率维持在1.875%不变。但全球多国央行采取宽松货币政策不断，央行总裁彭淮南有别于前，点出目前的货币政策是〞讲中性、宽松都可以〞，且目前的货币政策较去年底宽松，显然想为未来的货币政策方向的调整留下弹性空间。
路透周二和周三访谈六家金融机构，包括二家大型票券商、四家银行，估计5月短票利率主要区间在0.58-0.60%，大区间在0.57-0.62%。
紧缩因素方面，5月提存期将标售发行各300亿台币的30年公债、10年增额公债，月底企业将结算申报营利事业所得税、个人综合所得税；此外，央行将例行性发行1,300亿台币的364天期存单，以及200亿台币的两年期存单。
宽松因素方面，5月央行存单到期至少达4兆(万亿)245.30亿台币以上；公债还本付息则有49.1875亿台币。
以下为各金融机构对5月提存期的自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大票券商一 0.58 0.59
大票券商二 0.57 0.59
银行一 0.58 0.60
银行二 0.59 0.62
银行三 0.58 0.60
银行四 0.59 0.61
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中 值 0.58 0.60(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开