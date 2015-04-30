修正-****欧洲经济指标预测--4月30日-5月7日****

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
(更正：“5月7日(三) ”有误，改为“5月7日(四) ”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27日当周 4月30日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.4% -0.5% (较上年同期) +3.2% +3.6% 0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -0.3% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 91.5 90.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.3 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) 283.9 293.2 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.8 0800 意大利失业率 3月 12.6% 12.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +2.1% (较上年同期) 持平 持平 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 持平 -0.1% 0900 欧元区失业率 3月 11.2% 11.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.6% 5月1日(五) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加8 增加7.4 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加18 增加17.41 抵押贷款批准件数(千件) 62.4 61.760 M4货供额(较前月) -- -0.2% 0830 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI) 4月 54.6 54.4 5月4日当周 5月4日(一) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 47.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 -- 53.3 0750 法国Markit制造业PMI 4月 -- 48.4 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 -- 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 -- 51.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 正20.0 5月5日(二) 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 3月 -- 赤字234.5 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 -- 57.8 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.8% 5月6日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 -- 51.6 0750 法国Markit服务业PMI 4月 -- 50.8 Markit综合PMI -- 50.2 0755 德国Markit服务业PMI 4月终值 -- 54.4 综合PMI -- 54.2 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 -- 53.7 综合PMI -- 53.5 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 -- 58.9 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -- -0.2% (较上年同期) -- +3.0% 5月7-14日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 4月 -- +0.4% 三个月房价(较上年同期) 截至4月 -- +8.1% 5月7日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 -- 负6 0600 德国工业订单(较前月) 3月 -- -0.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差34 进口(亿欧元) -- 408.00 出口(亿欧元) -- 373.00 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- 持平 (完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。