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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 16:50 BJT

重发-中港股业绩：工行首季净利同比微增1.39%，不良贷款率跃至1.29%

(重发以跟上USN)

路透北京4月29日 - 以市值计全球第一大银行--中国工商银行 周三公布，今年一季度净利同比微增1.39%；3月末不良贷款率1.29%，比上年末1.13%上升0.16个百分点。。

工行一季报显示，该行一季度实现净利润743.2亿元人民币。该行上年同期净利则为733.02亿元。

截至3月末，工行不良贷款余额为1,455.48亿元，不良贷款拨备覆盖率为180.41%；该行核心一级资本充足率为12.24%，资本充足率为14.41%。（完）

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