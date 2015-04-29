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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 14:20 BJT

韩国汇市：韩元连续第四日上涨接近六个月高位，因美元走疲

路透首尔4月29日 - 韩国韩元兑美元周三连续第四日上涨，接近六个月高位，美国消费者信心数据不振，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较早先预期采取较为渐进式升息的前景拖累美元走势。

韩元兑美元 上涨0.1%，至1,068.6韩元，为10月31日以来最高水平。韩元上日收报1,070.0。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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