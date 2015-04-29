中港个股：中国工商银行与赤道几内亚签署20亿美元基建合作协议

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周三称，同中国出口信用保险公司一起，与赤道几内亚财政和预算部签署20亿美元基础设施合作框架协议。
工行发布新闻稿称，在此框架协议下，工行将与赤道几内亚政府建立长期的战略合作关系，并与中信保一道，在未来项目开发建设、市场运作以及融资交易等方面，为赤道几内亚政府和中资企业在该国投融资提供金融支持。
工行表示，赤道几内亚是中部非洲发展较好的国家，其政府近年来持续加大基建投入，基础设施类项目需求巨大；目前，中资企业在赤道几内亚开展的工程承包等项目超过40个，由此衍生出融资、结算、投资银行等各种金融服务需求。
此前，工商银行与巴基斯坦当地四家项目业主签署能源电力项目融资协议，协议金额总计达到43亿美元。
工行称，其目前“一带一路”储备项目涉及的投资额已达1,588亿美元;非洲一直是工行支持企业“走出去”的战略发展重心之一，其业务范围已覆盖该区域近20个国家。
工行介绍，目前，其境外网络已拓展至全球42个国家和地区，是全球网络覆盖最广的中资金融机构；同时，工商银行通过参股南非标准银行，间接覆盖非洲20个国家。（完） (发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开