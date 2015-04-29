台湾股市：收挫1%连两日下跌，台币强升恐拖累电子股财报表现

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透台北4月29日 - 台湾股市周三收挫1%失守9,900点，为连续第二日下跌。分析师表示，今日未如市场预期摩台指拉高结算，而是反应台币强升恐冲击电子股基本面，致台股开低走低，终场跌幅扩大至逾百点，料明日暂在9,900点下方整理。
大盘加权股价指数 收报9,853.83点，跌1.03%；今日成交初值 为1,141.97亿台币，上交易日修正后为1,181.66亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，今天台股出现震荡的主因来自宏达电 、华亚科、友达及可成等在投资人说明会释出的第二季展望不如市场预期乐观，且台币自第二季以来涨幅近3%，这对电子股汇兑及财报表现都有影响，更会冲击市场持有电子股的氛围。
〞资金面、政策面是plus(加分)、电子股基本面则是minus(减分)。〞他说。
他并称，台股涨多难免略有部分出场卖压，且在台币强涨的情况下，市场对电子股后市看法出现杂音，在政策利多及电子股基本面疑虑的利空拉扯下，料短线台股走势将略显震荡，明日指数主要区间暂看在9,750-9,900点。
台币兑美元 周三盘中升逾3角，一度再创近六个月盘中高位。
亚洲主要股市今天涨跌互见，当地时间14:17，中国沪综指 上涨0.35%，港股 跌0.07%，韩股 则收低0.23%。
美国股市周二交投震荡，道琼工业指数和标普500指数收高，受助于默克业绩强劲及IBM增加派息后股价大涨，但苹果下滑拖累Nasdaq指数收低。 (完)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开