台湾股市：收挫1%连两日下跌，台币强升恐拖累电子股财报表现

路透台北4月29日 - 台湾股市周三收挫1%失守9,900点，为连续第二日下跌。分析师表示，今日未如市场预期摩台指拉高结算，而是反应台币强升恐冲击电子股基本面，致台股开低走低，终场跌幅扩大至逾百点，料明日暂在9,900点下方整理。

大盘加权股价指数 收报9,853.83点，跌1.03%；今日成交初值 为1,141.97亿台币，上交易日修正后为1,181.66亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，今天台股出现震荡的主因来自宏达电 、华亚科、友达及可成等在投资人说明会释出的第二季展望不如市场预期乐观，且台币自第二季以来涨幅近3%，这对电子股汇兑及财报表现都有影响，更会冲击市场持有电子股的氛围。

〞资金面、政策面是plus(加分)、电子股基本面则是minus(减分)。〞他说。

他并称，台股涨多难免略有部分出场卖压，且在台币强涨的情况下，市场对电子股后市看法出现杂音，在政策利多及电子股基本面疑虑的利空拉扯下，料短线台股走势将略显震荡，明日指数主要区间暂看在9,750-9,900点。

台币兑美元 周三盘中升逾3角，一度再创近六个月盘中高位。

亚洲主要股市今天涨跌互见，当地时间14:17，中国沪综指 上涨0.35%，港股 跌0.07%，韩股 则收低0.23%。

美国股市周二交投震荡，道琼工业指数和标普500指数收高，受助于默克业绩强劲及IBM增加派息后股价大涨，但苹果下滑拖累Nasdaq指数收低。 (完)