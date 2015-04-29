《RUSSELL专栏》亚洲产胶商拉抬胶价计划得靠贯彻供给纪律

这种需求疲弱发生在中国汽车销量仍在上升之际，尽管销售增长步伐放慢。中国第一季的整体汽车销量较上年同期增加了3.9%。

虽然中国的橡胶进口一直在放缓，但全球其他地区的表现还不坏，美国和欧盟的橡胶需求都显现增长。

不过，天然橡胶生产国协会(ANRPC)预计2015年天然橡胶的供应总量将上升5%，之前在2014年曾出现五年来的首次供给下降。

该协会的理论依据是价格的上涨将诱使产量增加，这似乎与橡胶生产商们为提振价格而实施减产的计划相悖。

主要产胶国--泰国、印尼和马来西亚的政府此前的数次努力都仅取得有限的成功，主要就是因为国家出面购进橡胶的结果仅仅是鼓励生产商继续过剩产出。

橡胶公司可能会获得更多的好处，但前提是他们的现金储备必须足够充裕，才能帮助他们渡过橡胶销售下降的时期，而这些公司的股东也必须有足够的勇气，敢冒把市场占有率让与竞争对手的风险。(完)