《RUSSELL专栏》亚洲产胶商拉抬胶价计划得靠贯彻供给纪律

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
这种需求疲弱发生在中国汽车销量仍在上升之际，尽管销售增长步伐放慢。中国第一季的整体汽车销量较上年同期增加了3.9%。
虽然中国的橡胶进口一直在放缓，但全球其他地区的表现还不坏，美国和欧盟的橡胶需求都显现增长。
不过，天然橡胶生产国协会(ANRPC)预计2015年天然橡胶的供应总量将上升5%，之前在2014年曾出现五年来的首次供给下降。
该协会的理论依据是价格的上涨将诱使产量增加，这似乎与橡胶生产商们为提振价格而实施减产的计划相悖。
主要产胶国--泰国、印尼和马来西亚的政府此前的数次努力都仅取得有限的成功，主要就是因为国家出面购进橡胶的结果仅仅是鼓励生产商继续过剩产出。
橡胶公司可能会获得更多的好处，但前提是他们的现金储备必须足够充裕，才能帮助他们渡过橡胶销售下降的时期，而这些公司的股东也必须有足够的勇气，敢冒把市场占有率让与竞争对手的风险。(完)
(译文审校 张若琪/艾茂林/蔡美珍)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开