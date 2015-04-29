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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 15:15 BJT

欧洲政经：欧盟官员莫斯可维西称，与希腊的磋商进展不够快

路透巴黎4月29日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，希腊与金主间就达成债务协议的磋商进展不太快，但希腊重组谈判团队是个良好的迹象。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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