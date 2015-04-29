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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 15:02 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将结束今年的第三次会议，其面临一个关键任务：缩小市场和美联
储对于升息路径看法的较大分歧。美联储排除了本次会议升息的可能性，虽然6月升息仍有可能，但由由于第
一季经济数据疲弱，这个可能性已经逐渐降低。
    美联储称，何时升息的决定将取决于数据状况，并将在每次会议上评估。周三美联储可能重申这个立场。
分析师称，9月升息可能性大于6月。自2008年底以来，美联储一直维持利率接近于零，作为刺激经济走出金融
危机措施的一部分。 

    韩国央行周二公布的会议记录显示，在央行4月9日的会议中，委员会成员Ha Sung-keun是唯一投票希望降
息的委员。央行在该次会议中决议维持利率于1.75%不变。Ha Sung-keun表示，支出和投资的改善相当疲软，
再加上消费者信心低迷，那将使得民间消费很难迅速好转。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.75%                2015年3月4日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.5%     2015年3月1日降25基点
             一年期贷款利率5.35%            2015年3月1日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.75%   2015年3月12日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率1.75%          2015年3月11日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.5%                 2015年3月4日降25基点
             附卖回利率6.5%                 2015年3月4日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率14%          2015年3月13日降100个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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