全球金市：金价守在三周高位附近，关注美联储会议

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
数据令市场预期美联储或将推迟加息至今年更晚时候。
“声明料温和，”澳新银行分析师在报告中称，“在3月中旬联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议以来，美国数据基本上都疲软，确认今年开局不佳。”
分析师表示，声明公布前金价可能出现更大波动。
美国第一季GDP数据将在美联储政策声明前几小时出炉。投资者将从中初判美国经济形势。
政策声明若论调温和，将可能进一步损及美元，从而提振金价。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1209 -2.6 -0.21
现货银 16.51 -0.08 -0.48
现货铂金 1152.9 -0.15 -0.01
现货钯金 771.97 -3.73 -0.48
COMEX期金 1208.6 -5.3 -0.44
COMEX期银 16.495 -0.096 -0.58
汇率
欧元/美元 1.0969
美元指数 96.115
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 张涛/王兴亚；审校 李婷仪/高琦)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开