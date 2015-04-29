版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 15:07 BJT

全球金市：金价守在三周高位附近，关注美联储会议

数据令市场预期美联储或将推迟加息至今年更晚时候。

“声明料温和，”澳新银行分析师在报告中称，“在3月中旬联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议以来，美国数据基本上都疲软，确认今年开局不佳。”

分析师表示，声明公布前金价可能出现更大波动。

美国第一季GDP数据将在美联储政策声明前几小时出炉。投资者将从中初判美国经济形势。

政策声明若论调温和，将可能进一步损及美元，从而提振金价。

--------------------------0644GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1209 -2.6 -0.21

现货银 16.51 -0.08 -0.48

现货铂金 1152.9 -0.15 -0.01

现货钯金 771.97 -3.73 -0.48

COMEX期金 1208.6 -5.3 -0.44

COMEX期银 16.495 -0.096 -0.58

汇率

欧元/美元 1.0969

美元指数 96.115

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 张涛/王兴亚；审校 李婷仪/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐