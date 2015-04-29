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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 15:06 BJT

欧股业绩：大众汽车第一季营业利润增长17%，受益于欧洲需求改善等

路透柏林4月29日 - 德国大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 第一季营业利润上升，受益于削减成本及欧洲汽车需求改善，在原董事长皮耶希(Ferdinand Piech)突然被罢免后获得一些喘息机会。

大众汽车周三公布，第一季营业利润从上年同期的28.6亿欧元增长17%至33.3亿欧元(合36.5亿美元)，接近路透调查分析师预估区间的高端，这些分析师平均预估为31.2亿欧元。

大众汽车坚持2015年营业利润率处于5.5%至6.5%区间的预估，去年则为6.3%。

该公司还预计在交货连续增长的基础上，集团营收将超过去年创纪录高位的2,020亿欧元，增长幅度高达4%。(完)

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