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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 09:16 BJT

中港股业绩：中石化首季净利同比大减85%，高价原油库存拖累下游业务

路透香港4月30日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 公布，今年首季净利同比大减近85%，因高价原油库存拖累下游业务。

中石化的公告显示，按照国际会计准则，2015年1-3月净利为21.72亿元人民币，上年同期则为净利141.2亿元。

首季原油加工量同比上升2.4%至5,858万吨，成品油产量增5%至3,685万吨。受消化高成本库存影响，炼油板块经营亏损人民币33.6亿元。

受累于油价断崖式下跌并持续低企，中石化于去年第四季度出现亏损，同时预计今年首季仍然徘徊在盈亏边缘，因要等待高价原油库存得到消化后，炼油与化工业务始能扭亏为盈。

业绩公布前，中石化H股周三收升0.28%，报7.28港元；A股则跌4.15%，报8.31元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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