中港股业绩：中石化首季净利同比大减85%，高价原油库存拖累下游业务

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月30日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 公布，今年首季净利同比大减近85%，因高价原油库存拖累下游业务。
中石化的公告显示，按照国际会计准则，2015年1-3月净利为21.72亿元人民币，上年同期则为净利141.2亿元。
首季原油加工量同比上升2.4%至5,858万吨，成品油产量增5%至3,685万吨。受消化高成本库存影响，炼油板块经营亏损人民币33.6亿元。
受累于油价断崖式下跌并持续低企，中石化于去年第四季度出现亏损，同时预计今年首季仍然徘徊在盈亏边缘，因要等待高价原油库存得到消化后，炼油与化工业务始能扭亏为盈。
业绩公布前，中石化H股周三收升0.28%，报7.28港元；A股则跌4.15%，报8.31元人民币。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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