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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 08:35 BJT

台湾数据：第一季GDP概估为年增3.46%，大致符合市场预期

路透台北4月30日 - 台湾主计总处周四公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，大致符合市场预估的成长3.47%。

路透调查显示，15家金融机构预估显示，台湾今年第一季经济成长率估为3.47%，较上季的3.35%略微提速，但成长动能略显单薄。机构预期大区间在3.0-4.0%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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