表格：外资在韩国股市卖超624亿韩元

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透首尔4月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超624亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月29日 -62.4 -135.6 230.1
4月28日 -1.6 71.4 -66.3
4月27日 207.1 -246.2 32.3
4月24日 532.8 -434.7 -80.5
4月23日 443.5 34.3 -457.7
4月22日 744.5 -395.1 -333.4
4月21日 246.8 -474.8 227.4
4月20日 285.1 -304.8 32.4
4月17日 279.9 -108.1 -148.6
4月16日 374.9 -268.1 -101.8
4月15日 321.2 -344.9 18.2
4月14日 395.8 -148.1 -221.0
4月13日 279.2 -284.7 22.2
4月10日 287.4 22.0 -304.4
4月 9日 151.4 -228.7 153.4
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本月以来 4,577.6 -3,415.5 -859.9
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今年以来 7,775.3 -6,401.8 -2,263.7
---------------------------------------------- (完)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开