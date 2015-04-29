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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市卖超624亿韩元

路透首尔4月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超624亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月29日 -62.4 -135.6 230.1

4月28日 -1.6 71.4 -66.3

4月27日 207.1 -246.2 32.3

4月24日 532.8 -434.7 -80.5

4月23日 443.5 34.3 -457.7

4月22日 744.5 -395.1 -333.4

4月21日 246.8 -474.8 227.4

4月20日 285.1 -304.8 32.4

4月17日 279.9 -108.1 -148.6

4月16日 374.9 -268.1 -101.8

4月15日 321.2 -344.9 18.2

4月14日 395.8 -148.1 -221.0

4月13日 279.2 -284.7 22.2

4月10日 287.4 22.0 -304.4

4月 9日 151.4 -228.7 153.4

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本月以来 4,577.6 -3,415.5 -859.9

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今年以来 7,775.3 -6,401.8 -2,263.7

---------------------------------------------- (完)

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