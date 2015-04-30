《分析师观点》台湾首季经济成长率3.46%符预期，台股扬升有助提振消费

路透台北4月30日 - 台湾主计总处周四公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.46%，大致符合市场预估的成长3.47%。

路透调查显示，15家金融机构预估显示，台湾今年第一季经济成长率估为3.47%，较上季的3.35%略微提速，但成长动能略显单薄。机构预期大区间在3.0-4.0%。

**市场评论**

--永丰银行总经分析师 石孝棨：

尽管第一季进出口、零售销售表现并不是很理想，但境内投资面持稳及通膨比较低，让第一季GDP维持在3%以上水准，展望第二季美国经济可望进入强劲成长轨道，摆脱天候因素的影响，对台湾第二季出口将有帮助，且台股第二季表现强劲所产生的财富效果将激励消费力道，加以厂商企业支出尚可支撑企业成长动能，今年接下来三季的GDP料可维持在4%附近，其中第二季GDP暂估4.19%。

--大众银行分析师 陈森林：

第一季GDP表现与市场预期差不多。虽然出口不佳，但因内需相对强劲，像是汽车销售状况又较上季好。展望第二季，由于股市上涨、交投转趋热络，预料对金融业与内需产业产生更多助益，可弥补出口疲弱的影响，预估仍可维持3.5%的增幅。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周四收跌1.03%，报9,853.83点。

--台币兑美元 周四升1.36角报30.695。

--台湾指标五年期公债104/6期 殖利率升1.17基点报1.0177%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连15季维持利率不变。