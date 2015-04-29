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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 15:48 BJT

瑞典央行：意外维持指标利率在负0.25%不变，但扩大资产购买规模

路透斯德哥尔摩4月29日 - 瑞典央行周三维持指标利率在负0.25%不变，让市场感到意外，但央行扩大资产购买计划规模以促进通胀，称经历两年物价停滞后通胀开始攀升。

路透调查分析师原本预计央行降息至负0.35%，并将购债规模扩大至最多500亿瑞典克朗。

“扩张性货币政策对瑞典经济产生正面影响，通胀率开始上升，”瑞典央行在声明中称。

但央行亦称，在现行400亿瑞典克朗的购买基础之上，将进一步购买400-500亿瑞典克朗公债。(完)

(编译 艾茂林; 审校 于春红)

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