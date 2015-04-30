美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示可能至少要等到第三季才会开始升息。美联储政策声明显示，将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。如果决定升息，将会是2006年6月以来的首次升息。

日本央行周四维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标。一如预期，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

日本央行并小幅下调本财年的消费通胀预估， 但坚持通胀将在下一财年迈向2%的通胀目标。

瑞士央行周四公布第一季合并亏损300亿瑞郎(319.0亿美元)，因瑞郎兑该行的投资货币升值，导致重大外汇损失。瑞士央行1月15日宣布放弃瑞郎/欧元汇率上限，令市场大感意外，推动瑞郎飙升，并引发对该国经济的担忧。瑞郎升值致使瑞士央行第一季外汇头寸亏损293亿瑞郎，所有外汇投资的汇率相关亏损总计411亿瑞郎。

瑞典央行维持指标利率在负0.25%不变，让市场感到意外，但央行扩大资产购买计划规模以促进通胀，称经历两年物价停滞后通胀开始攀升。瑞典央行称，在现行400亿瑞典克朗的购买基础之上，将进一步购买400-500亿瑞典克朗公债。路透调查分析师原本预计央行降息至负0.35%，并将购债规模扩大至最多500亿瑞典克朗。

瑞典央行总裁英韦斯表示，如有必要，该行可以将主要利率大幅下调至更低。“负0.25%并非利率底部，如有必要，我们可以大幅降息至更低，”他在记者会上表示。英韦斯也说，瑞典央行认为如果从低水平上看，通胀将普遍上升。

泰国央行意外调降政策利率25个基点至1.50%，为近月来第二次意外宽松政策，该行称经济成长及出口较预期疲弱。先前路透调查20位分析师中大多预期泰国央行将维持一日期附买回利率于1.75%不变，只有一位分析师预期降息25个基点，称原因在于经济复苏较预期缓慢。

泰国央行周四放松对资本外流的限制，此举在于压抑泰铢走强。泰铢升值已对国内出口造成影响。泰国央行在声明中表示，将允许泰国人自由购买不超过500万美元外汇用于储蓄。

新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场普遍预期，且表示目前没有考虑升息，但指出需求放缓可能为降息提供理据。

路透调查结果显示，新西兰央行料将在20 16年中之前维持利率不变，甚至有可能拉长按兵不动时间，之后再恢复逐 步收紧政策。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点

一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点

附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率14% 2015年3月13日降100个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点