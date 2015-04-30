重温稿-《台湾利率预测》5月短票利率料在0.58%-0.60%，缴税前资金料宽裕

路透台北4月29日 - 台湾货币市场资金调度人士周三表示，5月提存期短票利率预估区间在0.58-0.60%，月中前钱多票少现况不易改变，但需留心月底缴税等紧缩因子的影响。

但有资金调度人士认为，去年企业因应缴税以及接下来的现金股利发放，让免保票发行垫高了300-400亿台币。但今年短票市场可能见不到如此热络的景况，因去年企业获利普遍较前年成长，藉由发行短票筹措资金的需求将降低。

〞资金相当充足，利率应该会维持低档，缴税不至影响太大。〞一位中型银行交易主管说。

他指出，虽然票券商在5月中前会尝试把成交利率带向0.57%，但预料遭逢银行的抗性不低，也许会有少量成交，但应不至于成为主要交易利率。

一大型票券商交易主管则称，除了缴税因素外，更要观察热钱的动向。根据过去经验，热钱汇入的停留期间约莫三个月，但因变动性实在太大，必须及早因应外资转向造成的紧缩效应。

台湾央行4月初标售1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.571%，略低于市场预期，并较前次标售均标0.585%走低1.4个基点，为连续第六次走低。

台湾央行首季连续15季将重贴现率维持在1.875%不变。但全球多国央行采取宽松货币政策不断，央行总裁彭淮南有别于前，点出目前的货币政策是〞讲中性、宽松都可以〞，且目前的货币政策较去年底宽松，显然想为未来的货币政策方向的调整留下弹性空间。

路透周二和周三访谈六家金融机构，包括二家大型票券商、四家银行，估计5月短票利率主要区间在0.58-0.60%，大区间在0.57-0.62%。

紧缩因素方面，5月提存期将标售发行各300亿台币的30年公债、10年增额公债，月底企业将结算申报营利事业所得税、个人综合所得税；此外，央行将例行性发行1,300亿台币的364天期存单，以及200亿台币的两年期存单。

宽松因素方面，5月央行存单到期至少达4兆(万亿)245.30亿台币以上；公债还本付息则有49.1875亿台币。

以下为各金融机构对5月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

-----------------------------------------

大票券商一 0.58 0.59

大票券商二 0.57 0.59

银行一 0.58 0.60

银行二 0.59 0.62

银行三 0.58 0.60

银行四 0.59 0.61

-----------------------------------------