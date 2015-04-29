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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 16:12 BJT

中国央行：将RQFII试点地区扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元

路透北京4月29日 - 中国人民银行周三称，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区将扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元人民币。

刊登在央行网站的新闻稿并称，RQFII试点地区扩大到卢森堡，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。（完）

(发稿 倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)

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